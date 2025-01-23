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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
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Beşiktaş, İngiltere Championship ekibi Watford'dan Ersin Destanoğlu için gelen 1.5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Ersin ile görüştü ve takımda kalmasını istedi.

Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu'na İngiltere Championship takımlarından Watford talip olmuştu. Siyah-beyazlı kulüp, Ersin ile ilgili kararını verdi.

1.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ersin Destanoğlu ile görüştü ve takımda kalmasını istedi. Siyah-beyazlı kulüp, bu görüşmenin ardından Watford'dan Ersin için gelen 1.5 milyon euroluk teklifi reddetti.

ERSİN'İN SEZON PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maçta görev yaptı. Ersin, bu karşılaşmalarda 7 gol yerken 1 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlıların 2020-21 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan genç eldiven, Mert Günok'un gelişiyle formasını kaybetti. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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