Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu'na İngiltere Championship takımlarından Watford talip olmuştu. Siyah-beyazlı kulüp, Ersin ile ilgili kararını verdi.

1.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ersin Destanoğlu ile görüştü ve takımda kalmasını istedi. Siyah-beyazlı kulüp, bu görüşmenin ardından Watford'dan Ersin için gelen 1.5 milyon euroluk teklifi reddetti.

ERSİN'İN SEZON PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maçta görev yaptı. Ersin, bu karşılaşmalarda 7 gol yerken 1 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlıların 2020-21 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan genç eldiven, Mert Günok'un gelişiyle formasını kaybetti. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.