Ernest Muci, bonservisiyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu
Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 22 yaşındaki 10 numara Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Polonya kulübüne 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah beyazlılar, oyuncu ile 3,5 sezon için anlaşmaya vardı. Öte yandan bu transfer Beşiktaş'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Önceki rekor 8 milyon euro ile Rodrigo Tabata'ya aitti.
Beşiktaş Kulübü, Arnavut futbolcu Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kara Kartal, 22 yaşındaki 10 numara için 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
10 MİLYON AVRO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, Muci'nin bonservisi için Polonya kulübü Legia Varşova'la 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."
BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı duyuruda Ernest Muci'nin bonservisinin 10 milyon euro olduğu açıklandı.
Böylece Muci transferi, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor 8 milyon euro ile Rodrigo Tabata'ya aitti.