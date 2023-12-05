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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nda Macaristan'ın FTC-Green Collect takımıyla eşleşti

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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu'nda Macaristan'ın FTC-Green Collect takımıyla eşleşti. İlk maç Beşiktaş'ın evinde oynanacak.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu'nda Macaristan'ın FTC-Green Collect takımı ile eşleşti.

EHF'nin Viyana'daki merkezinde çekilen kurada siyah-beyazlı takımın rakibi FTC-Green Collect oldu.

Turun ilk maçı 10-11 Şubat 2024'te, ikinci maçı ise 17-18 Şubat 2024'te oynanacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçı kendi evinde oynayacak.

EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

Beşiktaş (Türkiye) - FTC-Green Collect (Macaristan)

SSV Brixen (İtalya) - Olympiacos SFP (Yunanistan)

CS Minaur Baia Mare (Romanya) - RK Vogosca (Bosna Hersek)

RK Sloboda (Bosna Hersek) - MRK Krka (Slovenya)

CSA Steaua Bucuresti (Romanya) - HCB Karvina (Çekya)

Valur (İzlanda) - RK Metaloplastika Elixir Sabac (Sırbistan)

Förthof UHK Krems (Avusturya) - Bregenz Handball (Avusturya)

FH Hafnarfjordur (İzlanda) - TATRAN Presov (Slovakya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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