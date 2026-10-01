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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 20.00'de Barcelona'yı ağırlayacak

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecek; maç saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş ilk hafta Valencia'ya yenildi, ikinci hafta Maccabi Tel-Aviv'i 109-93 yendi; Barcelona ise Anadolu Efes'i yendi, Dubai Basketbol'a yenildi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.

Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.

Kaynak: AA
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