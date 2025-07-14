Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Canberk Kuş'u Kadrosuna Dahil Etti

BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giyen Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bir oyuncuya daha imza attırdı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Mersin Spor'da forma giyen Canberk Kuş'u kadrosuna dahil etti.

Hem kısa forvet hem de şutör guard olarak görev yapabilen 29 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon 17.5 dakikada; 5.7 sayı, 3.1 ribaund, 2.1 asist, 0.6 top çalma ve 0.2 blok ortalamalarıyla mücadele etti.