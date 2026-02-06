Haberler

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siyah-beyazlı kulüp, Wolverhampton ile anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi.

BEŞİKTAŞ, transfer gündeminde yer alan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Emmanuel Agbadou'yu taşıyan uçak, saat 06.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Agbadou'nun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

Sessizliğini günler sonra bozdu, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Tarihi transfer saatler sonra İstanbul'a geliyor
SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

Gece yarısı iki kritik kuruma atama
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

Sessizliğini günler sonra bozdu, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı