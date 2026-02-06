Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi

BEŞİKTAŞ, transfer gündeminde yer alan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Emmanuel Agbadou'yu taşıyan uçak, saat 06.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Agbadou'nun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.