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Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor'u mağlup etti

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Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor'u 88-59 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 14. galibiyetini elde ederken, Bursaspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Polat Parlak

BEŞİKTAŞ: Kerem Konan 10, Mathews 13, Delgado 14, Mitchell 2, Needham 19, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 7, Simonovic 4, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek

BURSASPOR: Brown 11, Floyd 6, Young 21, Ömer Utku Al 3, Hamilton 9, Semih Erden 2, Sarper Mutaf 4, Metin Türen, Mehmet Atalan 3, Berk Can Akın, Ahmet Can Duran

1'İNCİ PERİYOT: 20-11

DEVRE: 42-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-42

Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında ağırladığı Bursaspor İnfo Yatırım'ı 88-59 mağlup etti. Beşiktaş bu mücadelenin ardından 14 galibiyete ulaşırken; Bursaspor 11'inci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Bursaspor'da 21 kaydeden Mike Young oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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