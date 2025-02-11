Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.

İMZAYI ATTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Ricardo, 77 numaralı formayı giyecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu için kulübü CD La Equidad'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan yıllık 600 bin dolar kazanacak.

ELAN RICADO'NUN RAKAMLARI

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da doğan 184 cm boyundaki orta saha, CD La Equidad altyapısında yetişti. Geçen sezon Kolombiya ekibinde çıktığı 42 maçta 8 gol ve 3 asist ile oynayan genç futbolcu, bu sezon ise 3 maçta 1 gol attı.