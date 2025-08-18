Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Athletico Paranaense'ye Kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun 2025-2026 sezonu sonuna kadar Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.

Elan Ricardo, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
