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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Yenildi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilerek Giovanni van Bronckhorst'un Alman takımlarına karşı olan kötü karnesini sürdürdü. Teknik direktör, 2021-2022 sezonunda Glasgow Rangers ile finalde karşılaştığı Frankfurt'a ikinci kez mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoç ekibi Glasgow Rangers ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finali kaybettiği Eintracht Frankfurt'a karşı siyah-beyazlılarla da galibiyet alamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekibine ikinci kez rakip olan Giovanni van Bronckhorst, sahadan bir kez daha mağlup oldu.

Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonunda Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi finalinde Frankfurt ile karşı karşıya gelmiş ve kazanan seri penaltılar sonucu 5-4 Almanlar olmuştu.

Alman takımlarına 3. kez kaybetti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte Alman takımlarıyla 6. kez mücadele etti. Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere Borussia Dortmund, Leipzig ve Frankfurt'la oynadı.

49 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakalarda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 de beraberlik aldı.

Giovanni van Bronckhorst, bu akşamki sonucun ardından Alman ekiplerine 3. kez mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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