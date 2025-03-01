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Beşiktaş, Eduard Graf'ı Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Olarak Atadı

Beşiktaş, Eduard Graf'ı Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Olarak Atadı
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Beşiktaş, Borussia Dortmund'da 12 yıl şef scout olarak görev yapan Eduard Graf'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü'ne atandığını duyurdu. Graf, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp başkanı Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü'ne Eduard Graf'ın getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund'da 12 sene boyunca şef scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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