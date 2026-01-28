Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Haberler

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya 87-74 mağlup oldu. İlk çeyreği önde kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda üstünlüğünü sürdüren rakibine karşılık veremedi.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya deplasmanda 87-74 mağlup oldu.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 24-17 üstün bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşılık veremeyen Beşiktaş, soyunma odasına 42-33 geride girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Dolomiti Energia, üçüncü çeyreği 66-49, maçı da 87-74 kazandı.

Beşiktaş'ta Conor Morgan 17 sayıyla oynadı. İtalyan ekibinde ise DJ Steward 19, Matas Jogela 17 sayılık performans sergiledi.

Siyah-beyazlılar grupta 5. yenilgisini yaşadı. Dolomiti Energia ise 10. galibiyetini aldı.

