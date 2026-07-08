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Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı
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Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK ile anlaşarak Doğan Alemdar'ı transfer ettiğini ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın transferi konusunda RAMS Başakşehir FK ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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