Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK ile anlaşarak Doğan Alemdar'ı transfer ettiğini ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın transferi konusunda RAMS Başakşehir FK ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.