Beşiktaş, Dinamo Kiev'i mağlup ederek gruplara kaldı

Beşiktaşlı oyuncu Onur Bulut, "Gruplara girmek istedik. Bunu da başardık. 90 dakika boyunca iyi konsantre olan bir takımdık. Gruplarda da böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncu Onur Bulut açıklamalarda bulundu. Maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade eden Onur Bulut, "Maça iyi başladık. Pek pozisyon vermedik. Kontrol bizdeydi. Bence bugün 90 dakika gerçekten herkes iyi bir maç çıkardı. Çok iyi konsantre olduk. Antrenmanda çalıştıklarımızın hepsi maçta da istediğimiz gibi gitti. İyi bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"İYİ ŞEKİLDE GÖREVİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Nerede görev verilirse elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Dediğiniz gibi nerede görev veriliyorsa en iyi şekilde görevimi yapmaya çalışıyorum. Allaha şükür şu an her şey iyi gidiyor. Bu da tabi ki takım arkadaşlarıma da bağlı. Herkes mücadele ediyor. İyi performans sergilendiğinde otomatik olarak herkesin değeri daha da artıyor" diye konuştu

"GRUPLARA GİRMEK İSTEDİK, BUNU DA BAŞARDIK"

Aynı performansla devam etmek istediklerini söyleyen Bulut, "Buraya 6'da 6 ile geldik. Ön elemeler ve Play-Off'larda her maçı kazanarak geldik. Takımın kalitesi burada belli oluyor. Gruplara girmek istedik. Bunu da başardık. 90 dakika boyunca iyi konsantre olan bir takımdık. Gruplarda da böyle devam etmemiz gerekiyor. Ligle alakalı hedefimiz belli. Pazar günü Sivas ile oynuyoruz. Orada da elimizden geleni yapıp 3 puanı almak istiyoruz" dedi.