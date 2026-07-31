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Beşiktaş, Devrim Şahin’i Bodrum FK’ya kiraladı

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Beşiktaş, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Devrim Şahin’i Bodrum FK’ya kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Devrim Şahin'i Bodrum FK'ya kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrum FK'ya geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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