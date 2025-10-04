Beşiktaş Derbiyi Önde Tamamladı, Galatasaray 10 Kişi Kaldı

SÜPER Lig'in 8'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlıların golünü 12'nci dakikada Abraham attı. Sarı kırmızılı takımda 35'inci dakikada Davinson kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 8'inci haftasında RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalarken, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Mücadeleye Galatasaray şu ilk 11 ile çıktı: "Uğurcan, Singo, Abdulkerim Bardakcı, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen." Beşiktaş ise karşılaşmaya; "Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham" ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadeleleriyle geçerken ilk ciddi atağı Beşiktaş yakaladı. 10'uncu dakikada Cerny'nin kullandığı korner vuruşunda Emirhan'ın etkili kafasında Uğurcan topu kornere çeldi. 12'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sol kanatta pasında ceza sahsına giren Orkun'un çaprazdan şutunda Uğurcan'dan dönen topu Abraham ağlara gönderdi: 0-1. 26'ncı dakikada Galatasaray korner vuruşunda önemli bir şansı değerlendiremedi. İlkay'ın kullandığı kornerde Abdülkerim'in çevirdiği topu Davinson yakın mesafeden auta gönderdi. Karşılaşmanın 35'inci dakikasında Davinson Sanchez'in ceza sahasına girmeden Rafa Silva'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, son adam olduğu için Kolombiyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi ve sarı-kırmızılı takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY TARAFTARI GÜRSOY YALÇIN'I UNUTMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ı unutmadı. Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında yer alan bölümde kanser sebebiyle 5 Şubat'ta hayatını kaybeden Gürsoy Yalçın için "Başın Sağ Olsun Sergen Yalçın! Gürsoy Yalçın" pankartı açtı.

WILFRIED SINGO DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, Beşiktaş mücadelesine devam edemedi. 19'uncu dakikada sağ kanattan son çizgiye doğru gelen uzun topa hareketlenen Singo, sol üst adelesini tuttu. Bir süre kendisini deneyen Singo, karşılaşmanın 25'inci dakikasında yerini Roland Sallai'ye bıraktı.