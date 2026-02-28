Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Okan Buruk'tan merakla beklenen soruya yanıt
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvuru yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Herhangi bir talepleri olmadığını belirten deneyimli hoca, "Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazanılan Corendon Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin ertelenmesi ile ilgili başvuru yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruya cevap verdi.
''TALEBİMİZ OLMADI, ÇIKIP OYNAYACAĞIZ''
"Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil. Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız." ifadelerini kullandı.
DERBİ NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın kendi sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacağı zorlu derbi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.