Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Okan Buruk'tan merakla beklenen soruya yanıt

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvuru yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Herhangi bir talepleri olmadığını belirten deneyimli hoca, "Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız." ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ertelenmesi için taleplerinin olmadığını açıkladı.
  • Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazanılan Corendon Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin ertelenmesi ile ilgili başvuru yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruya cevap verdi.

''TALEBİMİZ OLMADI, ÇIKIP OYNAYACAĞIZ''

"Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil. Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız." ifadelerini kullandı.

DERBİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın kendi sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacağı zorlu derbi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Kesinlikle ertelenmemeli... O kadar para aliyorlar, cikip oynayacaklar, bu Gsnde Fb de samsunda ayni.... Bjk zaten lozan anlasmasi yapti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

ligin başında iki maçı ertelenen fenerbahçe için Fenerasyon başkanına mesaj. Bu sene şer odaklarıyla mücadele eden Galatasaray'a başarılar diliyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

