Beşiktaş bu sezon derbi kazanamadı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamlamış oldu.

Kartal, 2025-2026 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile ligde oynadığı mücadelelerde 3 puana uzanamadı.

Sarı-kırmızılılar ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evinde ise 1-0 kaybetti. Kara Kartal, sarı-lacivertlilere de evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 yenildi. - İSTANBUL

