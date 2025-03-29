Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 2-1 Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbiyi 2-1'lik skorla kazandı. Goller Rafa Silva ve Gedson Fernandes'den geldi. Karşılaşmada Frankowski ve Semih Kılıçsoy kırmızı kart gördü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Muçi (Dk. 65 Semih Kılıçsoy ), Rashica, Joao Mario (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva (Dk. 90+3 Salih Uçan)

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 83 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Torreira (Dk. 83 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 71 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 62 Lemina), Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Goller: Dk. 23 Rafa Silva, Dk. 66 Gedson Fernandes ( Beşiktaş ), Dk. 45 Torreira ( Galatasaray )

Kırmızı kartlar: Dk. 36 Frankowski ( Galatasaray ), Dk. 90+6 Semih Kılıçsoy ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 55 Svensson, Dk. 69 Masuaku, Dk. 90+2 Rashica ( Beşiktaş ), Dk. 69 Barış Alper Yılmaz, Dk. 87 Sanchez, Dk. 90+7 Ahmed Kutucu ( Galatasaray )

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.

46. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

66. dakikada Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

79. dakikada hızlı gelişen atakta Joao Mario, sol kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Rashica'ya aktardı. Kosovalı kanat oyuncusunun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.