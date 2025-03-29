Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in golüyle öne geçmesi sonucu maçı kazandı.
(İSTANBUL) - Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Beşiktaş Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçı, hakem Yasin Kol yönetti.
Ev sahibi Beşiktaş 23'üncü dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray 36'ıncı dakikada Przemyslaw Frankowski'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Galatasaray 45'inci dakikada Lucas Torreira'nın attığı golle eşitliği sağladı. Derbide ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş 66'ıncı dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti. Beşiktaş 90+6'da Semih Kılıçsoy'un kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol gelmeyince Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.