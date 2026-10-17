Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlığına antrenmanla başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı