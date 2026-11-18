Beşiktaş, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-11 önde bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 17-11 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, müsabakayı 39-27 kazandı.
Kaynak: AA