Haberler

Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Denetim Kurulu raporuna göre Siyah-beyazlı kulübün borcu 17.7 milyar TL'ye yükseldi. Beşiktaş'ta nakit akışı bozulurken, 2025 mali dönemi 3.79 milyar TL zararla kapandı.

  • Beşiktaş'ın toplam borcu 17 milyar 732 milyon TL'ye yükseldi.
  • Kulübün yıllık nakit açığı 155 milyon Euro seviyesine ulaştı.
  • Beşiktaş'a UEFA'dan 900 bin Euro ceza geldi.

Beşiktaş Denetim Kurulu, 1 Haziran 2024- 31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

BORÇ 17 MİLYAR LİRA

Siyah-beyazlılarda kulüp ve iştiraklerinin toplam yükümlülükleri geçen yıla göre yüzde 6 yükselerek 17 milyar 732 milyon TL seviyesine ulaştı. Kulübün dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını 8,2 milyar TL oranında karşılayamadığı belirtildi. 2025 mali dönemini 3.79 milyar TL faaliyet zararı ile kapatan Beşiktaş'ta nakit akışının anormal bir şekilde bozulduğu, borç artışının olağan dışı bir hızla gerçekleştiği kaydedildi.

YILLIK NAKİT AÇIĞI 155 MİLYON EURO

Kulübün söz konusu tarihlerde borçlarında TL bazında %75, Euro bazında %53 oranında bir artış gerçekleştiği ifade edilerek tahmini yıllık nakit açığının 155 milyon Euro seviyesine ulaştığı ve yönetilemez hale geldiği vurgulandı.

BONSERVİS BEDELLERİNİN %60'I FONLARA DEVREDİLDİ

Beşiktaş'ta feshedilen sözleşmelerin ek yükü 13.3 milyon Euro, Hasan Arat dönemindeki transfer sirkülasyonunun maliyeti 128.7 milyon Euro. Bu rakama primler, maç başı ücretleri, bonuslar ve vergiler dahil olmadı. Ernest Muçi ve Al-Musrati transferlerinde ilk sözleşmelere 'Fona Devredilemez" maddesi olsa da 20 gün sonra ek sözleşme yapılarak bonservis bedellerinin yaklaşık %60'ı bir fona temlik edildi. Rakamlar Muçi için 5.9, Al Musrati için de 7.3 milyon Euro olarak gerçekleşti. (Toplam 13.2 milyon Euro.)

ÇİM VE AYDINLATMADA İHALE OLMADI

Tüpraş Stadyumu'nda yürütülen çatı mebran yenileme aydınlatma projesi ve çim saha yenileme işlerinde ihale yapılmadığı, teklif alma yöntemiyle en yüksek bedelli teklife onay verildiği tespit edildi. Aydınlatma işlerin için de benzer bir durumun yaşandığı bildirildi.

900 BİN EURO CEZA

UEFA Kulüp Lisans ve Sürdürülebilirlik Regülasyonları'nı dikkate alınmaksızın yapılan transferler ve futbolcu maaş ödemeleri neticesinde kulübe 900 bin Euro ceza geldi. [Sabah]

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer:

Gelen yemiş giden yemiş, devlet borcu gibi, bu ne yahu. Devlet bankalarından klüplere kredi verilmemeli. Alayı devlete borçlu. Bu paralar hep milletin cebinden çıkıyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa.tukat:

nasıl zarar bir yılda 3.7 milyar artar? Hiç mi gelir elde etmez? Yoksa yolsuzluk mu yine?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.