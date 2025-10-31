Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş Denetim Kurulu, 1 Haziran 2024- 31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

BORÇ 17 MİLYAR LİRA

Siyah-beyazlılarda kulüp ve iştiraklerinin toplam yükümlülükleri geçen yıla göre yüzde 6 yükselerek 17 milyar 732 milyon TL seviyesine ulaştı. Kulübün dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını 8,2 milyar TL oranında karşılayamadığı belirtildi. 2025 mali dönemini 3.79 milyar TL faaliyet zararı ile kapatan Beşiktaş'ta nakit akışının anormal bir şekilde bozulduğu, borç artışının olağan dışı bir hızla gerçekleştiği kaydedildi.

YILLIK NAKİT AÇIĞI 155 MİLYON EURO

Kulübün söz konusu tarihlerde borçlarında TL bazında %75, Euro bazında %53 oranında bir artış gerçekleştiği ifade edilerek tahmini yıllık nakit açığının 155 milyon Euro seviyesine ulaştığı ve yönetilemez hale geldiği vurgulandı.

BONSERVİS BEDELLERİNİN %60'I FONLARA DEVREDİLDİ

Beşiktaş'ta feshedilen sözleşmelerin ek yükü 13.3 milyon Euro, Hasan Arat dönemindeki transfer sirkülasyonunun maliyeti 128.7 milyon Euro. Bu rakama primler, maç başı ücretleri, bonuslar ve vergiler dahil olmadı. Ernest Muçi ve Al-Musrati transferlerinde ilk sözleşmelere 'Fona Devredilemez" maddesi olsa da 20 gün sonra ek sözleşme yapılarak bonservis bedellerinin yaklaşık %60'ı bir fona temlik edildi. Rakamlar Muçi için 5.9, Al Musrati için de 7.3 milyon Euro olarak gerçekleşti. (Toplam 13.2 milyon Euro.)

ÇİM VE AYDINLATMADA İHALE OLMADI

Tüpraş Stadyumu'nda yürütülen çatı mebran yenileme aydınlatma projesi ve çim saha yenileme işlerinde ihale yapılmadığı, teklif alma yöntemiyle en yüksek bedelli teklife onay verildiği tespit edildi. Aydınlatma işlerin için de benzer bir durumun yaşandığı bildirildi.

900 BİN EURO CEZA

UEFA Kulüp Lisans ve Sürdürülebilirlik Regülasyonları'nı dikkate alınmaksızın yapılan transferler ve futbolcu maaş ödemeleri neticesinde kulübe 900 bin Euro ceza geldi. [Sabah]