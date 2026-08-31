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Beşiktaş-Çorum FK Maçının VAR Hakemi Hollandalı Richard Martens

Beşiktaş-Çorum FK Maçının VAR Hakemi Hollandalı Richard Martens
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Trendyol Süper Lig 3. haftasında bugün saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Çorum FK maçında orta hakem Çağdaş Altay, VAR hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens olacak. Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar, 4. hakemi Yiğit Arslan, AVAR'ı ise Murat Altan üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Çorum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da Beşiktaş - Çorum FK, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. Murat Altan da AVAR'da görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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