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Beşiktaş, Çorum FK Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Çorum FK Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Çorum FK ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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