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Beşiktaş GAİN, Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan'ın sözleşmesini yeniledi

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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Conor Morgan ile 2024-2025 sezonu için sözleşme yeniledi. Morgan bu sezon 31 maçta 9,71 sayı ortalaması yakaladı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Conor Morgan'ın sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Conor Morgan ile yola devam! 2024-2025 sezonunda takımımıza dahil olan Conor Morgan ile sözleşme yeniledik. Sporcumuza siyah-beyazlı formayla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Conor Morgan, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde siyah-beyazlılarla çıktığı 31 maçta 9,71 sayı, 4,52 ribaunt ve 1,77 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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