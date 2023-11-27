Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Club Brugge ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Club Brugge ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Samsunspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Club Brugge maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL