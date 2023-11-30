Beşiktaş, Club Brugge karşısında tarihinin en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 mağlup olarak tarihinin en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlılar, 36 yıl sonra bu rekoru egale etti.

Beşiktaş, Club Brugge karşısında aldığı 5-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki en farklı iç saha mağlubiyet rekorunu egale etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında sahasında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla iç sahada 36 yıl sonra en farklı ikinci mağlubiyetini de yaşamış oldu. Beşiktaş, o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonunda 1986-87 sezonunda iç sahada Dinamo Kiev'e 5-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda yapımı tamamlanan Beşiktaş Park'ta ise en farklı mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş daha önce Giresunspor'a 2021-2022 sezonunda 4-0, yine aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 mağlup olmuştu.