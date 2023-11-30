Beşiktaş, Club Brugge karşısında 5-0 mağlup oldu

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Tayfur Bingöl (Dk. 85 Aytuğ Kömeç), Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 56 Hadziahmetovic), Salih Uçan (Dk. 56 Gedson), Chamberlain, Cenk Tosun (Dk. 64 Semih Kılıçsoy), Rebic (Dk. 46 Muleka), Aboubakar

CLUB BRUGGE: Mignolet - Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen (Dk. 60 Nusa), Nielsen (Dk. 46 Skoras), de Cuyper (Dk. 74 Meijer), Thiago (Dk. 59 Jutgla), Zinckernagel (Dk. 46 Balanta)

GOLLER: Dk. 4 Nielsen, Dk. 14 ve Dk. 46 Thiago, Dk. 51 Onyedika, Dk. 69 Olsen ( Club Brugge )

SARI KARTLAR: Salih Uçan (Beşiktaş) - Nielsen ( Club Brugge )

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 1 puanda kalırken, Belçika ekibi puanını 13'e yükseltti.

4'üncü dakikada Club Brugge öne geçti. Sol kanatta topla buluşan de Cuyper'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nielsen'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağara gitti: 0-1.

14'üncü dakikada Club Brugge farkı 2'ye çıkarttı. Kısa paslarla sağ kanattan gelen Club Brugge'da Olsen pasını Vetlesen'e verdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu Thiago altıpasın hemen dışında yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

20'nci dakikada Brugge savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Chamberlain bekletmeden Aboubakar'ı gördü. Aboubakar, pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Rebic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Club Brugge'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Onur'un hatalı pası Balanta'nın ayak koyduğu top Thiago'nun önünde kaldı. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

51'inci dakikada Club Brugge farkı 4'e çıkarttı. Hızlı gelişen Club Brugge atağında sağdan Olsen ortasını yaptı. Çizgide topu yakalayan Skoras'ın ceza yayına doğru çevirdiği topu kontrol eder Onyedika, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

69'uncu dakikada Club Brugge 5'inci golü buldu. Mechele'nin uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Skoras ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Olsen topu boş ağlara gönderdi: 0-5.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu.