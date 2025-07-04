Beşiktaş, Ciro Immobile ile Sözleşmesini Feshetti

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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. 35 yaşındaki santrfora 2 milyon 625 bin avro ödenecek. Immobile, Beşiktaş'ta geçen sezon 41 maçta 19 gol attı.

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki santrforun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sözleşme fesih bedeli olarak Immobile'ye 2 milyon 625 bin avro ödeneceği aktarıldı.

Ciro Immobile, bir sezon forma giydiği Beşiktaş'ta çıktığı 41 resmi maçta 19 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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