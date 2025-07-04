Beşiktaş, Ciro Immobile ile Sözleşmesini Feshetti
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. 35 yaşındaki santrfora 2 milyon 625 bin avro ödenecek. Immobile, Beşiktaş'ta geçen sezon 41 maçta 19 gol attı.
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki santrforun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Sözleşme fesih bedeli olarak Immobile'ye 2 milyon 625 bin avro ödeneceği aktarıldı.
Ciro Immobile, bir sezon forma giydiği Beşiktaş'ta çıktığı 41 resmi maçta 19 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor