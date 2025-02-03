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Beşiktaş Cher Ndour'un Sözleşmesini Feshetti

Beşiktaş Cher Ndour'un Sözleşmesini Feshetti
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Beşiktaş, Fransa Ligue 1'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Ndour, Beşiktaş formasıyla 13 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Senegal asıllı İtalyan orta saha, 12'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 müsabakada siyah-beyazlı formayı giyerken, bu süreçte 1 gol atıp 2 de asist katkısı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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