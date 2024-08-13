Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Cher Ndour'u kiraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Paris-Saint Germain'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü, Fransa ekibi Paris-Saint Germain'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiraladığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Spor Cher Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! CANLI ANLATIM (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title