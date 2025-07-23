Beşiktaş, Cenk Koray'ı 25. Yılında Andı

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Beşiktaş Kulübü, eski yönetim kurulu üyelerinden Cenk Koray'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda anma töreni düzenledi. Törene kulüp yöneticileri, aile ve sevenleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü, eski yönetim kurulu üyelerinden Cenk Koray'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki törene Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Esra Sayın, Cenk Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, Koray için okunan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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