Beşiktaş, Çek Savunma Oyuncusu David Jurasek'i İstanbul'da Karşıladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ailesi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Çek oyuncu, kulübün kendisine ayarladığı özel araçla alandan ayrıldı.

Jurasek, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Hoffenheim'da 22 karşılaşmaya çıktı.