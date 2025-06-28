Beşiktaş, Çek Savunma Oyuncusu David Jurasek'i İstanbul'da Karşıladı

Beşiktaş, Çek Savunma Oyuncusu David Jurasek'i İstanbul'da Karşıladı
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Beşiktaş, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Çek savunma oyuncusu David Jurasek'i ağırladı. 24 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı ve kulübün temin ettiği özel araçla alandan ayrıldı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ailesi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Çek oyuncu, kulübün kendisine ayarladığı özel araçla alandan ayrıldı.

Jurasek, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Hoffenheim'da 22 karşılaşmaya çıktı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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