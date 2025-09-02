Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattı
Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, merakla beklenen kanat transferinde mutlu sona ulaştı.

CERNY İLE 3+1 YILLIK İMZA

Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'yi 3+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti. Cerny, takımına 52 maçta 18 gol, 9 asistlik katkı vererek yıldızlaştı.

