Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak. - İSTANBUL