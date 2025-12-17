Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
