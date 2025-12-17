Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on yedinci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.