Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son maçında 4 Mart Çarşamba günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular, dar alan oyununun ardından yan top ve bitiricilik uygulamaları çalıştı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.