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Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol'u 100-75 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 100-75 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Selena Gamze Öget Çerçi, Mustafa Gürhan Soysal

Beşiktaş : Yueru Li 23, Melek Uzunoğlu 4, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Nogic 30, Evans 22, Elif Bayram 10, Ceyda Necmiye Bekar, Zeynep Can, Şevval Sıla Kaplan 2, Zümrüt Karahan, Lazic 3, Ceyda Conker 2

Bursa Uludağ Basketbol: A. Williams 20, Coulibaly 4, Tuba Poyraz, E.Williams 22, Baptiste 24, Efsun Çelik, Deniznur Çakır, İpek Garip 5, Elif Burulday

1. Periyot: 28-17

Devre: 48-37

3. Periyot: 80-55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 100-75 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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