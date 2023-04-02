Beşiktaş bu teklifi hiç beklemiyordu! Eldivenleri unutan Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip

Mert Günok'un formayı almasıyla Beşiktaş'ta kulübeye mahkum olan Ersin Destanoğlu'na Belçika ekibi Club Brugge talip oldu.

Şenol Güneş döneminde eldivenleri unutan Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, milli kaleci radarına aldı.

ERSİN'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Belçika basınında yer alan habere göre, Mignolet'in yaşını düşünen yönetimin öncelikli olarak Stoke City'e kiraladıkları Josef Bursik'i düşündükleri, aynı zamanda Ersin Destanoğlu'nu da yakından takip ettikleri belirtildi.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Haberde Ersin Destanoğlu'na geçtiğimiz sezon Salzburg'un 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Beşiktaş yönetiminin bunu reddettiği belirtildi.