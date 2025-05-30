Beşiktaş, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki takım, kondisyon ve taktik çalışmaları yaparak hazırlıklarını tamamlıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Koordinasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yan top çalışmasının ardından bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Bodrum'a gidecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor