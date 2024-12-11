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Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Hazır

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Hazır
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik üzerineydi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam maçın yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mücadelenin oynanacağı Aspmyra Stadion'da Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 23.00'te Aspmyra Stadion'da Bodo/Glimt ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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