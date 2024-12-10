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Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacakları maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içerdi. Takım yarın Norveç'e gidecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Bodo/Glimt maçı için yarın saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e gidecek. Daha sonra TSİ 20.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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