Üye Girişi
Haberler
Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

 Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e Deplasmanda Yenildi

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e Deplasmanda Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarısında Gedson Fernandes'in golüyle öne geçen Beşiktaş, Zinckernagel ve Björtuft'un golleriyle geri düşerek ilk yarıyı kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-1 mağlup tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Bakhtiyor'un pasında topla buluşan Semih'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

11. dakikada sol kanattan Rafa Silva'nın ortasında arka direkte bulunan Emirhan'ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

21. dakikada sol kanattan Bakhtiyor'un ortasında arka direkte Gedson Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

28. dakikada sol kanattan Rafa Silva'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

37. dakikada kaleci Ersin'in hatalı pasında topla buluşan Fredrik Bjorkan'ın sol kanattan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Zinckernagel meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada Zinckernagel'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Björtuft topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Yedekler: Julian Faye Lund, Villads Schmidt Nielsen, Brice Wembangomo, Adam Sorensen, Sondre Auklend, Sondre Fet, Isak Maatta, Sondre Sorli, August Mikkelsen, Nino Zugelj, Runar Espejord, Andreas Helmersen

Teknik Direktör: Kjetil Knutsen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih

Yedekler: Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap, Salih Uçan, Joao Mario, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Can Keleş, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Zinckernagel (dk. 37), Björtuft (dk. 43) (Bodo/Glimt), Gedson Fernandes (dk. 21) (Beşiktaş)

Sarı kart: Ndour (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı!
img

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
img

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

13 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bodo Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodo Glimt Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık Perşembe CANLI – GÜNCEL! Van yarın okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Malmö Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Malmö Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kayseri, Sivas, Çankırı, Erzurum okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.