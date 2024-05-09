Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Mihaela Lazic'in sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Mihaela Lazic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu. 23 yaşındaki basketbolcu ile yeni sözleşme imzalandı.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Mihaela Lazic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mihaela Lazic'e yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.