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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda Villeneuve'e 76-73 yenildi

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında konuk ettiği Villeneuve d'Ascq LM'e 76-73 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ilk yenilgisini yaşarken Fransız temsilcisi 2'de 2 yaptı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'e 76-73 mağlup oldu.

Beşiktaş BOA, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-13 üstün kapattı. İkinci periyotta istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 geride girdi.

Beşiktaş, Fransız takımı karşısında üçüncü çeyreği de 60-53 geride tamamladı. Final periyodunda farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, maçtan 76-73 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA
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