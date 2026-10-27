Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Villeneuve ile oynayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak. Beşiktaş gruptaki tek maçında DSK Basketball Brandys'i 83-48 yenerken Villeneuve aynı takımı 92-51 mağlup etti.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nun ikinci maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, çıktığı tek maçta Çekya'nın DSK Basketball Brandys takımını 83-48 yendi. Fransa temsilcisi ise aynı takımla yaptığı ilk hafta maçını 92-51 kazandı.

Kaynak: AA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var