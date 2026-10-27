Beşiktaş BOA Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Villeneuve ile oynayacak

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Villeneuve ile oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak. Beşiktaş gruptaki tek maçında DSK Basketball Brandys'i 83-48 yenerken Villeneuve aynı takımı 92-51 mağlup etti.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nun ikinci maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
B Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, çıktığı tek maçta Çekya'nın DSK Basketball Brandys takımını 83-48 yendi. Fransa temsilcisi ise aynı takımla yaptığı ilk hafta maçını 92-51 kazandı.
Kaynak: AA