Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 80-49 yendi

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 80-49 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-49 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını 39-33, üçüncü periyodunu 64-45 önde tamamlayan Beşiktaş BOA, salonundan farklı galibiyetle ayrıldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak
Beşiktaş BOA: Simms 12, Meltem Yıldızhan 9, Ayşegül Günay Aladağ 12, Alleyne 10, Davis 14, Lazic 10, İdil Saçalır 5, Gizem Başaran Turan 2, Badiane 6, Zeynep Can, Elif Ülkü
OGM Ormanspor: Merve Arı 8, Heal 2, Brown 11, Kübra Erat 5, Anigwe 10, Asya Ülker 2, Cooks 9, Ayşe Yılmaz 2, Aliye Orak, Banu Şimşek, Aysude Torcu, Derin Yaya
1. Periyot: 22-10
Devre: 39-33
3. Periyot: 64-45
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-49 yendi.