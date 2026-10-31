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Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 80-49 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-49 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını 39-33, üçüncü periyodunu 64-45 önde tamamlayan Beşiktaş BOA, salonundan farklı galibiyetle ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş BOA: Simms 12, Meltem Yıldızhan 9, Ayşegül Günay Aladağ 12, Alleyne 10, Davis 14, Lazic 10, İdil Saçalır 5, Gizem Başaran Turan 2, Badiane 6, Zeynep Can, Elif Ülkü

OGM Ormanspor: Merve Arı 8, Heal 2, Brown 11, Kübra Erat 5, Anigwe 10, Asya Ülker 2, Cooks 9, Ayşe Yılmaz 2, Aliye Orak, Banu Şimşek, Aysude Torcu, Derin Yaya

1. Periyot: 22-10

Devre: 39-33

3. Periyot: 64-45

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-49 yendi.

Kaynak: AA
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