Beşiktaş BOA, Enea Gorzow'u 100-70 ile Geçti
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu dördüncü haftasında evinde Polonya'nın Enea Gorzow takımını 100-70 mağlup etti.
SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva
BEŞİKTAŞ BOA: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner
ENEA GORZOW: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska
1'İNCİ PERİYOT: 29-13
DEVRE: 51-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-55
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu dördüncü haftasında evinde konuk ettiği Polonya'nın Enea Gorzow takımını 100-70 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor