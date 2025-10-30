Haberler

Beşiktaş BOA, Enea Gorzow'u 100-70 ile Geçti

Beşiktaş BOA, Enea Gorzow'u 100-70 ile Geçti
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu dördüncü haftasında evinde Polonya'nın Enea Gorzow takımını 100-70 mağlup etti.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva

BEŞİKTAŞ BOA: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner

ENEA GORZOW: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska

1'İNCİ PERİYOT: 29-13

DEVRE: 51-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-55

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu dördüncü haftasında evinde konuk ettiği Polonya'nın Enea Gorzow takımını 100-70 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
