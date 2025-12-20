Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 102-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Samet Biner, Mustafa Çeltikler, Melih Eren
Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 14, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Meltem Yıldızhan 15, Whitcomb 18, Fasaula 11, Milic 12, Gizem Sezer 9, İlayda Güner, Toure 18
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 21, Elif Emirtekin 6, Dilara Tongar 4, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 19, Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı 8, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 4
1. Periyot: 25-22
Devre: 52-38
3. Periyot: 84-54
